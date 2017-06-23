Trafik polisine yumruk atınca tutuklandı

Bursa'nın İnegöl İlçesi’nde otomobile çarpan motoksikletteki çift, hafif yaralandı. Motosiklet sürücüsü Ali Ö., tedavisinin ardından tescilsiz motosikletini kaçırmaya çalışarak polise tepki gösterdi. Bu sırada acil servis önüne gelen Ali Ö.nün oğlu 22 yaşındaki Onur Ö. trafik polisine yumrukla saldırarak yaraladı. Gözaltına alınan Onur Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün İnegöl'den Alanyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mükremin Ç. yönetimindeki 16 Y 8227 plakalı otomobile, Metal Sanayi kavşağından dönüş yaptığı sırada, Alanyurt yönünden gelen Ali Ö. yönetimindeki tescilsiz motosiklet çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücü Ali Ö. ile arkasındaki eşi Ayfer Ö. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan 112 ambulansındaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Tedavinin ardından kaza ile ilgili ifade almak isteyen trafik polisleri, motosiklet sürücüsü Ali Ö.'nün ehliyetinin olmadığını motosikletin ise tescilsiz olduğunu tespit ederek, cezai işlem uyguladılar. Cezaya öfkelenen Ali Ö., tescilsiz olan motosikleti polisin elinden kaçırmaya çalıştı. Ekipler, motosikleti sürücüden alıp çekiciye teslim etti.

Ali Ö. ve o sırada kazayı duyarak hastaneye gelen oğlu Onur Ö., trafik ekiplerine saldırdı. Saldırı da trafik polisi A.K. aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken öfkeli baba ve oğlu hastanenin güvenlik görevlileri ve takviye gelen emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek polise mukavemetten gözaltına alındı.

Polisi yaralayan Onur Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.