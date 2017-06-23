Arabalı vapur kayalıklara çarptı !
Arabalı vapur kayalıklara çarptı !
Suudi Arabistan'a gidiyordu... Ele geçirildi !
Suudi Arabistan'a gidiyordu... Ele geçirildi !
Altı sıfırlı Türk Lirası'yla büyük vurgun
Altı sıfırlı Türk Lirası'yla büyük vurgun
Bayram namazı kaçta kılınacak ? İşte il il namaz saatleri
Bayram namazı kaçta kılınacak ? İşte il il namaz saatleri
Tunceli'de müthiş keşif ! 1 milyon yıl önceye ait...
Tunceli'de müthiş keşif ! 1 milyon yıl önceye ait...
Yarı insan, yarı hayvan bu canlı herkesi korkuttu
Yarı insan, yarı hayvan bu canlı herkesi korkuttu
İnternetin güzel fenomeni feci şekilde hayatını kaybetti
İnternetin güzel fenomeni feci şekilde hayatını kaybetti
Bayram yolculuğuna çıkanlar dikkat; trafikte 1 dakika önce giden yandı !
Bayram yolculuğuna çıkanlar dikkat; trafikte 1 dakika önce giden yandı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Haziran 2017 19:35

Trafik polisine yumruk atınca tutuklandı

Bursa'da tescilsiz motosikletini kaçırmak isteyen bir kişi polise böyle tepki gösterdi.

Trafik polisine yumruk atınca tutuklandı
A+ A-

Bursa'nın İnegöl İlçesi’nde otomobile çarpan motoksikletteki çift, hafif yaralandı. Motosiklet sürücüsü Ali Ö., tedavisinin ardından tescilsiz motosikletini kaçırmaya çalışarak polise tepki gösterdi. Bu sırada acil servis önüne gelen Ali Ö.nün oğlu 22 yaşındaki Onur Ö. trafik polisine yumrukla saldırarak yaraladı. Gözaltına alınan Onur Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün İnegöl'den Alanyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mükremin Ç. yönetimindeki 16 Y 8227 plakalı otomobile, Metal Sanayi kavşağından dönüş yaptığı sırada, Alanyurt yönünden gelen Ali Ö. yönetimindeki tescilsiz motosiklet çarptı. 

Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücü Ali Ö. ile arkasındaki eşi Ayfer Ö. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan 112 ambulansındaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Tedavinin ardından kaza ile ilgili ifade almak isteyen trafik polisleri, motosiklet sürücüsü Ali Ö.'nün ehliyetinin olmadığını motosikletin ise tescilsiz olduğunu tespit ederek, cezai işlem uyguladılar. Cezaya öfkelenen Ali Ö., tescilsiz olan motosikleti polisin elinden kaçırmaya çalıştı. Ekipler, motosikleti sürücüden alıp çekiciye teslim etti.

Ali Ö. ve o sırada kazayı duyarak hastaneye gelen oğlu Onur Ö., trafik ekiplerine saldırdı. Saldırı da trafik polisi A.K. aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken öfkeli baba ve oğlu hastanenin güvenlik görevlileri ve takviye gelen emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek polise mukavemetten gözaltına alındı.

Polisi yaralayan Onur Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

acil servis , yumruk , trafik polisi