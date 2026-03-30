  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Trafikteki tam gaz magandalara rekor ceza! Hem paraları, hem ehliyetleri, hem de araçları gitti!

Güncelleme:

Konya Adana Çevre Yolu'nda trafiği birbirine katan, makas atarak vatandaşın canını hiçe sayan 2 sürücüye ceza yağdı. Yakalanan şüphelilere toplamda 472 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetlerine el konuldu ve araçları trafikten men edildi. Polisin "dur" ikazına uymayıp kaçmaya çalışan magandaların sonu karakolda bitti.

Olay, 28 Mart Cumartesi günü saat 21.37 sıralarında Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedirler Kavşağı istikametinden Antalya Çevre Yolu yönüne doğru ilerleyen iki otomobilin yarış yaptığını ve yoğun trafikte makas atarak ilerleyip diğer vatandaşların trafik güvenliğini tehlikeye attığını fark eden trafik ekipleri harekete geçti.

Dur ikazına uymayıp kaçtılar, kısa sürede yakalandılar

Bölgede görevli trafik ekipleri, tehlikeli şekilde seyreden araçları takibe aldı. Polisin "dur" ikazına aldırış etmeyen sürücüler, polis ekiplerini atlattığını zannederken Şehit Furkan Doğan Caddesi üzerinde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde sürücülerin kimlikleri tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı. M.A.A. isimli sürücüye: "Karayollarında yarış yapmak" ve "Makas atmak" suçlarından toplam 136 bin lira para cezası kesildi. Sürücü belgesine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç 4 ay süreyle otoparka çekilerek trafikten men edildi. E.B. isimli sürücüye: "Karayollarında yarış yapmak", "Makas atmak" ve "Dur ikazına uymamak" suçlarından toplam 336 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 2 yıl 4 ay süreyle geri alınan şahsın aracı ise 6 ay süreyle trafikten men edildi.

Adli işlem başlatıldı

Her iki sürücüye uygulanan toplam 472 bin liralık rekor cezanın ardından şahıslar, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

İHA

Etiketler konya trafik cezası makas sürücü yarış ceza çevre yolu trafikten men video
