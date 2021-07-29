Türkiye'nin tatil cennetleri alev alev: Alanya ve Didim'de yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesine ormanlık alanlarda yangın meydana geldi.

ALANYA

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

DİDİM'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ediyor.

AA