Uçak kazasında yaralıları kurtarma çabası kamerada !

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri uçak enkazındaki yaralıları kurtarmak için yoğun uğraş verdi.

YARALILARI KURTARMA ÇABASI KAMERADA

Ekiplerin, uçak enkazındaki yaralıları kurtarma çabası ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde enkazdaki parçalar demir makaslarla kesildiği ve yaralıların kurtarılma çalışmaları görülüyor.