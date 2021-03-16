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Uçurumdan yuvarlanan çoban böyle kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan çoban Adem Uyguner, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Çarıkbozdağ Mahallesi'nde çobanlık yapan Adem Uyguner, bu sabah keçi otlattığı Çeşme Gediği Dededağ mevkisindeki dağlık alanda, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Bacaklarında kırıklar, kafasında ise sıyrıklar oluşan Uyguner, bağırarak yardım istedi. Bölgede çobanlık yapan akrabası Arif Akpınar (50), Uyguner'in yardım çağrısını duyarak, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan Adem Uyguner, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler çoban kurtarma yardım
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