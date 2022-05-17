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Üniversitede korku dolu anlar! Faciadan dönüldü

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü. Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler üniversite platform öğrenciler facia felaket
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