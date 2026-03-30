Uzman isim uyardı: Evlilikte bunu yapan yanar: ''Eşinize tazminat ödemek zorunda kalırsınız!''

Sadece fiziksel değil, ekonomik baskı da boşanma ve tazminat nedeni! Avukat Mücahid Küçük, eşin maaş kartına el koymanın veya ev ihtiyaçları için harçlık vermemenin "ekonomik şiddet" kapsamına girdiğini açıkladı. Üstelik bu durum sadece evlilikte değil, nişanlılık evresinde de maddi-manevi tazminat hakkı doğuruyor. Haber3.com Özel haberinde, haklarınızı korumanın yollarını ve yargıdaki yeni emsal kararları inceliyoruz.

Avukat Mücahid Küçük, çiftler arasında banka kartının alınmasının ya da ev ihtiyaçları için para verilmemesinin ekonomik şiddete yol açtığını ve tazminat sebebi olabileceğini söyledi.

Kadının ekonomik olarak zor durumda bırakılmasının ekonomik şiddet olabileceğini söyleyen Avukat Mücahid Küçük, "Şiddetin hukukumuzda farklı sınıflandırmaları var. Biri herkesin bildiği maalesef fiziksel şiddet, diğeri psikolojik şiddet ve bir diğeri de ekonomik şiddet olarak sınıflandırılmaktadır. Ekonomik şiddet genellikle kadınlara yapılan örnek vermek gerekirse kadınların maaş kartının elinden alınması ya da çalışmayan kadınlara kocanın harçlık vermemesi, ev giderlerini alması için para vermemesi gibi durumlarda ortaya çıkan şiddet türüdür. Yani genel bir tanım yapmak gerekirse kadını ekonomik olarak zor duruma sokmak da gelir yoksunluğunda bırakmaktadır" dedi.

Küçük, ekonomik şiddetten sonra da yapılan masraflar için ayrıca dava açılabileceğini söyleyerek, "Son günlerde bu durumların nişanlılık öncesinde dahi yaşandığına dair olaylara karşımıza çıkıyor. Özellikle nişanlanma aşamasında dahi ailelerin bir araya gelerek evlendikten sonra ‘maaş kartın bizde duracak' hatta babaların dahi yürüteceğine dair haberler çıkıyor karşımıza. Bu durumlarda dahi ekonomik şiddet vücut bulmaktadır. Bu nedenle nişanı bozan taraf haklı nedenle nişanı bozabilir. Nişanın bozulması sebebi ile de maddi ve manevi tazminat isteminde bulunabilir. Ayrıca açabileceği tazminat davalarıyla kusurlu olan taraftan nişanlanma için yapmış olduğu masraflar için maddi tazminat talebinde de bulunabilir. Kendisine ve kişilik haklarına saygısızlık varsa da manevi tazminat talebinde de bulunabilirler" ifadelerini kullandı.

