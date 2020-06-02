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  4. 02 Haziran 2020 19:39

Yanarak dereye yuvarlanan otomobilde can verdi

Çorumda meydana gelen feci kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda dereye yuvarlanan ve alev almaya başlayan otomobilin sürücüsü can verdi.

Yanarak dereye yuvarlanan otomobilde can verdi
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Kaza, dün akşam Osmancık karayolunun Pınarcık köyü girişinde meydana geldi. Recep Molozoğlu yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına yuvarlanan otomobil, alev alıp yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını güçlükle söndürdü. Hurda yığını haline gelen otomobilde, Recep Molozoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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dere , kaza
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