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  4. Yasak aşk cinayeti! Bu sefer zanlı kadın, öldürülen bir erkek!

Yasak aşk cinayeti! Bu sefer zanlı kadın, öldürülen bir erkek!

Yasak aşk cinayeti! Bu sefer zanlı kadın, öldürülen bir erkek!

İzmir’in Bergama ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evli ve kocasının cezaevinde olduğu öğrenilen H.Ç., iddiaya göre yasak aşk yaşadığı İ.Ç. ile tartıştı. Bu sırada bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan, ikili arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü. H.Ç., evde bulunan bir bıçakla İ.Ç.’i göğsünden bıçakladı. İ.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.Ç.’yi yakaladı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İ.Ç.’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İ.Ç.’in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler cinayet kadın cinayeti erkek cinayeti kıskançlık yasak aşk
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