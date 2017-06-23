Yemek şirketi sözleşmesinde ''5 kez zehirlemeye izin var'' maddesi iddiası

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı. 731 asker zehirlenirken, tedavi edilen asker sayısının 3000'e ulaştığı öğrenildi. Er Hüsnü Özel ise hayatını kaybetti ve toprağa verildi.

Türkiye günlerdir bu vahim olayı ve ardından yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Ancak bugün Odatv.com sitesinden Caner Taşpınar imzasıyla korkunç bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü.

Taşpınar'ın aktardığı bilgilere göre Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Binbaşı A.A.’nın ifadesine Odatv ulaştı. Binbaşı A.A.’nın ifadesine göre; yemek şirketiyle yapılan sözleşmede şirkete “5 kez zehirlenme” vakasına kadar izin verildiği ortaya çıktı.

Yemek kontrolünün başındaki isim olduğuna Emniyet ifadesinde dikkat çeken Binbaşı A.A., ilk zehirlenme olayının ardından bir yazı ile sözleşmenin feshinin yapılması gerektiğini komutanlarına bildirdiğini söyledi. Sözleşmede yer alan bir madde nedeniyle fesih yapılmadığını komutanlarının anlattığını belirten Binbaşı A.A. ifadesinde şunları söyledi:

“Zehirlenme vakaları ile ilgili olarak ilk zehirlenme vakası olduğunda, üst rütbedeki komutanlarıma durumdan dolayı zehirlenme vakası gereği sözleşmenin feshedilmesi ve ceza işlem için bilgi verdim ve yazı yazdım. Ancak üst rütbeli komutanlar sözleşmede açık madde olarak 5 kez zehirlenme vakası olması durumunda veya yemeklerin kötü çıkması durumunda sözleşmenin feshedilebileceği şeklinde kesin amir hüküm var diye bana söylediler. Ben de bu amir hükmü sözleşme maddeleri arasında okudum. Yemek hizmeti sunan şirket ile Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeyi yapmıştır.”

İşte o ifade tutanağı: