Yengesini tüfekle vurup intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, miras kalan arazinin paylaşımı yüzündentartıştığı yengesini tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Miras kalan arazinin paylaşımı nedeniyle F.S. ile yengesi D.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce F.S., yanında getirdiği tüfekle yengesi D.S.'ye ateş etti. S., daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, F.S.'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan D.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA