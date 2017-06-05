Yeni doğan buzağıyı çaldılar

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde, 47 yaşındaki Ahmet T., komşusu ve uzaktan akrabası olan Hüsmen Kocabaş´ın ahırına girerek ikiz doğuran ineğin bir buzağısını aldı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerin izlenmesi sonucu şüpheli Ahmet T. gözaltına alındı.



Olay, dün Bezirci Mahallesi´nde meydana geldi. Komşusu ve akrabası Hüsmen Kocabaş´ın ahırında bir ineğin ikiz buzağıladığını gören Ahmet T., ahırda kimsenin olmayışından yararlanarak buzağılardan birini alıp kendi ahırına götürdü.

İlerleyen saatlerde ahırına gelip hayvanları kontrol eden Hüsmen Kocabaş, ineklerinden birinin doğurduğunu ancak ineğin huysuzlandığını görerek damdaki kamera kayıtlarına baktı.

Kayıtlarda komşusu ve uzaktan akrabası Ahmet T.´nin bir buzağıyı iteklediğini ve ahırdan çıkarttığını fark ederek, Bandırma Jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak kayıp buzağıyı Ahmet T.´nin kayınpederinin ahırda ele geçirdi. Buzağı sahibine geri iade edilirken Ahmet T. gözaltına alındı.