Yenidoğan çetesinin ifadelerindeki ''2 yıl yatar çıkarız planları'' ifşa oldu

Türkiye'de infiale yol açan yenidoğan çetesi soruşturmasında şüphelilerin verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Çete üyelerinin 2 yıl ceza almak için sığındıkları savunma pes dedirtti.

Bebek katili 'yenidoğan çetesi' üyeleri kendilerini 'malpraktis' yalanıyla savundu.

Malpraktis davalarında taksirle ölüme sebebiyet vermekten ceza davası açılabildiği gibi genellikle tazminat davaları açılıyor ve öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı'nın 'soruşturma izni' vermesi gerekiyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; buna karşın savcılık iddianamesinde, "Her ne kadar savunma avukatları, eylemlerin malpraktis davalarının konusu olduğu, taksirle öldürme suçunun oluşacağı, Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği yönünde iddialarda bulunmuşlarsa da eylemlerinin ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır" denildi.

Yine bebek ölümlerinde Sağlık Bakanlığı'nın uzman mütalaa raporuna da iddianamede yer verildi. Ölen her bebek için tek tek, '....bebeğin tedavisinde modern tıbbın gereklerini yerine getirilip getirilmediği, komplikasyon ya da malpraktisin söz konusu olup olmadığı, hastanın ölümü ile uygulanan tedavi ve ventilatör devresinin bebeğe gecikmeli olarak takılması arasında illiyet bağı kurulup kurulamayacağı ve bu bakımdan sağlık personeline atfedilecek bir kusur bulunup bulunmadığı soruldu.

Her ölen bebek için bu sorunun cevabı verilerek bebek ölümlerinin 'malpraktis' olmadığı yönündeki Sağlık Bakanlığı uzmanlarının kanaatleri iddianamede açıklandı. Bakanlığın tıbbi görüş raporunda doktor hatasının olup olmadığı ayrıntılarıyla ele alındı. Rapora göre yenidoğan yoğun bakım bebeklerinin yüzde 90'ı üçüncü düzey bakım gerektirirken yüzde 10'u dördüncü düzey bakım gerektiriyordu.

Tebliğe göre birinci, ikinci, üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı doktor bulunmaması halinde yenidoğan yoğun bakım konusunda deneyimli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olması gerekiyordu. Dördüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde ise neonatoloji uzmanı bulundurma zorunluluğu vardı.

"DOKTORLAR SORUMLULUK ALMADI"

Ancak bebek ölümlerinin hepsinde üçüncü seviyedeki çocuk doktorları sorumluluk almadı. Doktor yerine tüm tanı ve tedaviler hemşireler tarafından yapılınca bebek ölümleri yaşandı.

Sağlık Bakanlığı uzmanlarının mütalaa raporunda, "Teorikte çocuk hekiminin, pratikte hemşirenin izlemine bırakılan, yüzde 90'ı yenidoğan bebeğin hayat hakları ellerinden alınmıştır.

Aynı 4. düzeyde olduğu gibi 3. düzey yenidoğan yoğun bakımlarından yenidoğan yoğun bakım doktorunun görevlendirilmesi şeklinde tebliğde değişiklik yapılmadan bu olayların tekrar ve tekrar yaşanacağı kanaatindeyiz" vurgusu yapıldı.

NEONATOLOJİ NEDİR?

Neonatoloji, yenidoğan bebeklerle ilgili uzmanlık dalı olarak adlandırılıyor. Bu bölümdü uzmanlaşan kişilere de neonatolog deniyor.

Şüphelilerin ve avukatlarının 'malpraktis' iddiasıyla ilgili doktorların vs. yargılanmalarına izin verildiği takdirde TCK'nın 85'inci maddesine göre bir kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

25 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Ancak savcılığın bu iddianamesinde TCK'nın 83'üncü maddesine göre ihmali davranışla kasten öldürme suçundan 10 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sabah Gazetesi