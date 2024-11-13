Yenidoğan çetesinin kan donduran mesajları ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi skandalında, çetenin kendi aralarında yaptıkları yazışmalar kan dondurdu.

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalle ölümlerine yol açan çeteyle ilgili fezlekede, üyelerin para uğruna bebeklerin yaşam ve ölümüne nasıl karar verdikleri ortaya çıktı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, X hesabından yaptığı paylaşımda Yenidoğan çetesi üyeleri arasında geçen ve bugüne kadar ortaya çıkmayan yazışmaları paylaştı:

HEMŞİRE: Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!

DOKTOR: Entübe edelim.

HEMŞİRE: Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı.

DOKTOR: 👍

HEMŞİRE: Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun.