  4. Yine bir inşaat ''ihmali''... İki katlı bina bir anda yan yatarak çöktü!

Balıkesir’de yan parseldeki temel kazısı nedeniyle temeli zarar gören 2 katlı bina yan yatarak kullanılmaz hale geldi. Tahliye kararı sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Erdek ilçesinde inşaat çalışmaları süren bir arsada yapılan temel kazısı, bitişikteki yapı için tehlike çanlarını çaldırdı. Kazı işlemleri sırasında yan tarafta bulunan 2 katlı binanın temelinde ciddi hasar oluştuğu fark edildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine yapı hızla boşaltıldı.

Binanın Boş Olması Facia Önledi

Riskli yapının tahliye edilmesinden kısa bir süre sonra bina aniden yan yattı. Çevrede büyük paniğe yol açan olayda, binanın önceden boşaltılmış olması sayesinde can kaybı yaşanmadı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, enkaz alanında yaptıkları detaylı kontrolde içeride kimsenin bulunmadığını teyit etti.

Bölgeyi abluka altına alan ekipler, yıkılan binanın çevresindeki diğer yapılarda da tedbir amaçlı inceleme başlattı. İnşaat alanındaki kazı işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığına dair teknik heyetler tarafından rapor hazırlanacağı bildirildi. Erdek sakinlerini korkutan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

İHA

