Yine Soma yine ölüm! 19 yaşındaydı hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madeninde çalışan 19 yaşındaki bir işçi temizlik yaptığı sırada kömür yığını altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde, temizlik amacıyla kömür silosunun içine giren Samet Can Çakır, kepçeyle siloya kömür boşaltılması nedeniyle yığının altında kaldı.

DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, doktorların çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.