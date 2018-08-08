Yok böyle bir boşanma davası: ''Kocam dantelli tanga giyiyor''

İstanbul Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi'nde açılan bir boşanma davasının ayrıntıları duyanları şoke etti.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre bir otelde müdür olarak çalışan 9 yıllık kocası Ş.B.’nin evde kadın iç çamaşırları, kadın çorapları, mini etekler ve topuklu ayakkabılar giyip kadınsal davranışlar sergilediğini iddia eden ev hanımı N.B., boşanma davası açtı.

N.B.’nin avukatı, “Müvekkilim evde makyajlı, külotlu çorapla ve dantelli tangasıyla eşini gördüğünde sinir krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştır” dedi.

Davalı kocanın avukatı ise cevap dilekçesinde, “Davacı N.B., kocasının farklı cinsel tercihlerinin olduğu imasında bulunmakta ve bunu şantaj konusu yapmaktadır” dedi.