Yok böyle bir vurgun: Alışveriş kartı dağıtıp binlerce kişiye banka hesabı açtılar

Osmaniye'de yaşanan garip dolandırıcılık olayında bir yardım platformu adına, zincir markete ait 500 TL yüklü alışveriş kartı dağıttıkları 12 bin 500 kişiden bazıları adına, elde ettikleri kimlik bilgileriyle izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açan 8 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına bir market zincirinden 500 TL değerindeki alışveriş kartlarını yaklaşık 12 bin 500 vatandaşa dağıttıktan sonra, bu kişilerin kimlik bilgilerini ve video kayıtlarını çeşitli bahanelerle toplayıp, izinsiz olarak bazı bankalarda hesap açtığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

İncelemeler sonucunda, açılan hesaplarda para transferleri tespit edildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Eylül'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Volkan Ö., Mert B., Nazlıcan İ., Haşim İ., Ufuk Ö., Ezgi B., Tuğçe Nur T. ve Sultan B., 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Filiz A. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, ifadelerinde banka hesapları açılmasıyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Osmaniye Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Mersin merkezli Turpak isimli yardım kuruluşunun Akdeniz sorumlusu V.Ö.'nün aracılığıyla, Osmaniye merkezine bağlı mahallelerde son bir ay içinde bir market zincirine ait 500 TL yüklü alışveriş kartlarının muhtarlıklar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı, bu sırada kimlik bilgileri ve video kayıtlarının alındığı, daha sonra bu bilgilerle vatandaşların haberi olmadan bankalarda hesap açıldığı belirtildi. Bu durum, şikayetler üzerine tespit edildi ve şu ana kadar 5 bin 192 kişi polis merkezlerine ve jandarma karakollarına başvurdu.

DHA