Yol yapımı için 80 yıllık servi ağaçlarını kestiler

Karayolları tarafından Torbalı Devlet Hastanesi kavşağında yapılması planlanan köprülü kavşak için 71 yıl önce dikilen yaklaşık 80 yaşındaki 10'dan fazla servi ağacı, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kesildi.

İzmir'in​ Torbalı ilçesinde Karayolları tarafından Torbalı Devlet Hastanesi kavşağında yapılması planlanan köprülü kavşak için 71 yıl önce dikilen yaklaşık 80 yaşındaki 10'dan fazla servi ağacı, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kesildi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, ağaçların kamulaştırma alanı içinde kaldığı için kurtarılmasının mümkün olmadığı bilgisinin taraflarına ulaştığını bildirdi.

Oda tarafından yapılan açıklamada, “Bu bölgede yol yapım çalışması gerekçesiyle yapılan bu çalışmalar ne ilk ne de son olmuştur. İlgili idarelerin ağaçların tescilinin olmaması gerekçesi ile kesimine hiçbir uzman meslek odası görüşü alınmadan karar verilmesi idarelerin doğal envantere bakış açısının bir göstergesidir. Bitkisel envanterin korunması konusunda yasal prosedürlerin yetersiz kalması ve korumanın önünde bir takım yasal yönetsel zorlukların yarattığı açıklardan faydalanılması bu envanterin ilk gözden çıkarılan olmasına sebep olmaktadır” denildi.

KÜLTÜR MİRASI NİTELİĞİ TAŞIYOR

Hiçbir ekolojik yaklaşımda bunu destekleyecek veri yer almadığı belirtilen açıklamada, “Bahse konu olan ağaçların tarihi geçmişi, yöre ile özdeşleşmiş varlığı bir kültür mirası niteliği taşımakla beraber yarattığı ekolojik girdiler iklim krizinin en keskin yaşanmaya başladığı şu dönemde tartışılamaz bir noktadadır. Bizler TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi olarak ülkemizde bütün doğal ve tarihi rezerv sayılabilecek unsurların sürdürülebilir kılınması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için girişimlerimize devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Birgün