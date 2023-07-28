Yolcu otobüsü, beton mikserine çarptı; Çok sayıda yaralı var!

Balıkesir'de yolcu otobüsünün aynı yöne giden beton mikserine çarptığı kazada, 2'si ağır, 44 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karesi ilçesinin kırsal Fethiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Balıkesir yönüne giden A.K.'in kullandığı yolcu otobüsü, M.S.G. yönetimindeki beton mikserine arkadan çarptı. Kazada, her iki aracın şoförü ili otobüsteki 42 yolcu yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü A.K. ile muavin E.M.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı

DHA