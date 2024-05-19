  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yolcu otobüsü dereye uçtu: Yaralılar var

Yolcu otobüsü dereye uçtu: Yaralılar var

Yolcu otobüsü dereye uçtu: Yaralılar var
Güncelleme:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan yolcu otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Tatvan ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Yoncabaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Bitlis'ten Van'a yolcu taşıyan ve içerisinde 20 yolcunun bulunduğu U.T. yönetimindeki otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular da başka bir otobüsle Van'a gönderildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

DHA

Etiketler Bitlis yolcu otobüsü kaza dere
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
19 Mayıs'a damga vuran görüntü 19 Mayıs'a damga vuran görüntü Meteoroloji'den yeni uyarı: Bahar yağmurları geri dönüyor Meteoroloji'den yeni uyarı: Bahar yağmurları geri dönüyor Hemşirenin sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı Hemşirenin sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı Prof. Dr. Naci Görür ''Deprem üretme zamanı gelmiş'' dediği 3 ili açıkladı Prof. Dr. Naci Görür ''Deprem üretme zamanı gelmiş'' dediği 3 ili açıkladı Jandarmanın ihbara gittiği bağ evinde patlama: Yaralılar var Jandarmanın ihbara gittiği bağ evinde patlama: Yaralılar var Antalya'da kritik atama: EKDAĞ'da Ahmet Aydın dönemi başladı Antalya'da kritik atama: EKDAĞ'da Ahmet Aydın dönemi başladı Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada