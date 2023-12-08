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Yolcu servisi vince çarptı: Yaralılar var

Yolcu servisi vince çarptı: Yaralılar var
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Gaziantep'te yolcu servisinin vince çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Gaziantep-Nizip kara yolunun 8'inci kilometresinde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

C.G. kontrolündeki vince, dönüş yaptığı sırada E.B. kontrolündeki yolcu servisi çarptı.

Servisteki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA

Etiketler gaziantep yolcu otobüsü vinç trafik kazası
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