Yolcu servisi vince çarptı: Yaralılar var
Gaziantep'te yolcu servisinin vince çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Gaziantep-Nizip kara yolunun 8'inci kilometresinde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.
C.G. kontrolündeki vince, dönüş yaptığı sırada E.B. kontrolündeki yolcu servisi çarptı.
Servisteki 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
DHA
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