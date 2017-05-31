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  4. 31 Mayıs 2017 23:59

Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta trafik ışıklarında bekleyen TIR'a çarpan otomobilde 2 kişi öldü 2 kişiyaralandı.

Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tolga Zenger (26) yönetimindeki 71 EU 514 plakalı otomobil, Reisbey Caddesi Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BZ 5330 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Ceylan Zenger (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile çocukları Çilem (4) ve Deniz Zenger (3), ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Deniz Zenger, sevk edildiği Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

anne , trafik kazası , aile , yozgat