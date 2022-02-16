  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti!

Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti!

Güne kadın cinayetiyle başlayan Türkiye'den bir başka kadın cinayeti haberi daha! Giresun'da 16 yaşındaki genç kız ailesinin zoruyla nişanlandığı öğrenilen kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi.

Giresun'da 21 yaşındaki Hüseyin G., ailesinin zoruyla kendisiyle nişanlanan 16 yaşındaki Sıla Ş.'ü bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Hüseyin G.'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.

Sabah saatlerinde Erikliman köyünde babaannesine ait evde kalan 16 yaşındaki Sıla Ş., bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin G. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

BOĞAZINI KESİP KAÇTI

Hüseyin G., yanında getirdiği bıçakla Sıla Ş.'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Hüseyin G. ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Ş.'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sıla Ş.'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hüseyin G. ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu- Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Hüseyin G.'in sorgusu sürüyor.

Bir kadın cinayeti daha! 4 aylık hamile genç kızı vahşice katlettiBir kadın cinayeti daha! 4 aylık hamile genç kızı vahşice katletti3. Sayfa

 

 

Etiketler kadın cinayeti cinayet kadın genç kız zorla nişanladılar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konutta KDV indirimi geliyor! İşte yeni KDV modelinden ilk detaylar
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nu buluşturan tören! Böyle selamlaştılar
Emeklilik şartları değişiyor! EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler dikkat
Son anket açıklandı; Erdoğan, siyasi hayatındaki oy kaybı rekorunu kırdı
Bisiklet sürerken hayatının şokunu yaşadı
Ünlü anketçiden olay açıklama: ''Erdoğan istifa etsin dolar 9 TL'ye düşer!''
Olacak O Kadar'la ünlenen Ahmet Çevik'in yeni mesleği şaşırttı
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!
Cübbeli Ahmet ''kendi mahallesini'' hedef aldı: ''Veled-i zina dolu''
AK Partili Turan ''bu bedeli beraber ödeyeceğiz'' deyince... Ortalık fena karıştı!