Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti!

Güne kadın cinayetiyle başlayan Türkiye'den bir başka kadın cinayeti haberi daha! Giresun'da 16 yaşındaki genç kız ailesinin zoruyla nişanlandığı öğrenilen kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi.

Giresun'da 21 yaşındaki Hüseyin G., ailesinin zoruyla kendisiyle nişanlanan 16 yaşındaki Sıla Ş.'ü bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Hüseyin G.'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.

Sabah saatlerinde Erikliman köyünde babaannesine ait evde kalan 16 yaşındaki Sıla Ş., bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin G. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

BOĞAZINI KESİP KAÇTI

Hüseyin G., yanında getirdiği bıçakla Sıla Ş.'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Hüseyin G. ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Ş.'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sıla Ş.'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hüseyin G. ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu- Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Hüseyin G.'in sorgusu sürüyor.