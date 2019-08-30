4 Eylül resmi tatil mi oluyor?

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda değişiklik öngören teklifinde Sivas Kongresi’nin 4 Eylül 1919’da, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Anadolu’da başlatmış oldukları ulusal uyanışa ev sahipliği yaptığını vurguladı.

4 Eylül’de, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiş, başkanlığa Mustafa Kemal Atatürk seçildiğini ve kongrenin fiilen Kurucu Meclis gibi çalıştığını kaydeden Karasu, ‘’Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasına vesile olmuştur. Yine kongre tarafından Batı Cephesi komutanı atanması ise kongrenin hükümete ait olan yürütme yetkisini kullandığını böylelikle kurucu meclis tanımıyla hareket ettiğinin göstergesidir’’ ifadelerini kullandı.

Karasu teklifinde şu ifadelere yer verdi:

‘’Sivas, Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yapması nedeniyle adeta milli mücadelenin ilk döneminde başkentlik yapmıştır. Bu nedenle 4 Eylül günün sadece Sivas’ta değil tüm yurtta Ulusal Mücadele Günü olarak kutlanması, Sivas Kongresi’nin öneminin hak ettiği noktaya gelmesi öngörülmektedir.’’

Teklifin yasalaşması durumunda 4 Eylül günü Ulusal Mücadele Günü olarak kutlanacak ve resmi tatil ilan edilecek.



