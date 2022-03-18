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4 hakim ve 1 savcı daha meslekten atıldı

4 hakim ve 1 savcı daha meslekten atıldı

HSK Gelen Kurulu’nun 4 hakim ve 1 savcının ‘FETÖ irtibat ve iltisakı’ sebebiyle meslekten çıkarılmasına ilişkin oybirliğiyle aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yargıda ‘FETÖ’ ihraçları sürüyor. Son olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu 4 hakim ve 1 savcının meslekten çıkarılmasına hükmetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı oldukları sabit görüldüğünden” meslekten çıkarılan yargı mensupları şöyle: Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz, Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi.

Etiketler resmi gazete savcı hakim fetö pdy görevden ihraç
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