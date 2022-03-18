4 hakim ve 1 savcı daha meslekten atıldı
HSK Gelen Kurulu’nun 4 hakim ve 1 savcının ‘FETÖ irtibat ve iltisakı’ sebebiyle meslekten çıkarılmasına ilişkin oybirliğiyle aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yargıda ‘FETÖ’ ihraçları sürüyor. Son olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu 4 hakim ve 1 savcının meslekten çıkarılmasına hükmetti.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı oldukları sabit görüldüğünden” meslekten çıkarılan yargı mensupları şöyle: Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz, Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi.
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