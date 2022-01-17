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4 ilde kar nedeniyle 469 köy yolu ulaşıma kapandı

4 ilde kar nedeniyle 469 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yoluna ulaşım kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da 469 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Türkeli ilçesinde 7, Durağan'da 3, Boyabat'ta 4, Erfelek'te 5, Ayancık'ta 20, Dikmen'de 11 ve Gerze ilçesinde 14 olmak üzere 64 köy yolu ulaşıma kapandı.

 Tokat'ta iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptılar.

Kentte kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da da 352 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Amasya'da kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent genelinde kar nedeniyle 33 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler yol ulaşım kar
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