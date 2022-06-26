5 dakika süren hortum kabusu kamerada!
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından rüzgar etkisini gösterdi. Türkeli ilçesinde Karadeniz kıyısında ise hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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