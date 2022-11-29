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5 hain daha etkisiz hale getirildi

5 hain daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi” denildi. 

Etiketler msb tsk asker mehmetçik operasyon
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