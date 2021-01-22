56 saatlik yasak öncesi İstanbul trafiği felç oldu

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar saat 21.00'da başlayacak. Pazartesi saat 05.00'da sona erecek kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.30 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.
DHA
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