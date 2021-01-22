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56 SAATLİK YASAK ÖNCESİ İSTANBUL TRAFİĞİ FELÇ OLDU
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  3. 22 Ocak 2021 17:15

56 saatlik yasak öncesi İstanbul trafiği felç oldu

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. İBB'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı.

56 saatlik yasak öncesi İstanbul trafiği felç oldu
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar saat 21.00'da başlayacak. Pazartesi saat 05.00'da sona erecek kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.30 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.









DHA

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