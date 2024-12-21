6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." denildi.