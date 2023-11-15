600 sosyal medya fenomeni tek tek incelenecek!

Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama soruşturmasında tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı'nın 600 fenomeni kapsamlı bir şekilde araştıracağı öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderileri içerikleri inceleyeceği öğrenildi.

Buna bağlı olarak da içerik üreticilerinden bilgi alacağı belirtildi.

600 FENOMENE İNCELEME KARARI

Yeni Şafak'ın aktardığına göre; Dilan-Engin Polat çifti hakkında "kara para aklama" soruşturması başlatılmasının ardından, Türkiye'deki diğer sosyal medya fenomenleri de dikkatle incelenecek.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarını ve şaşalı yaşam tarzlarını incelemeye başlıyor.

Bu çerçevede yaklaşık 600 sosyal medya fenomeninin ayrıntılı bir şekilde inceleneceği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, yasa dışı durumlarla karşı karşı kalırsa, bu durumu ilgilenen kurum ve birimlere aktaracak.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı da online şekilde satılan ürünlerin daha dikkatli bir şekilde denetlenmesi suretiyle harekete geçti ve e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi’ni açıkladı.

Bu projenin taslağına göre, internet ve telefon gibi araçlarla satışa çıkan ürünlerin, şikayet gelmesi halinde veya kendi inisiyatifleriyle inceleneceği belirtildi.

Yeni Şafak