61 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı

Gazeteci Fatih Portakal'ın Youtube kanalına konuk olan MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, 61 ilde gerçekleştirdikleri son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Fatih Portakal’ın YouTube kanalındaki yayına katılan MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, 61 ilde 5700 kişiyle Ocak ayında görüşülerek düzenlenen anketin verilerini paylaştı.

MAK Danışmanlık’ın anket sonuçlarına göre ‘Altılı Masa’, ‘Cumhur İttifakı’nın 5 puan önünde...

Kararsız/protesto oylar dağıtıldığında partilerin dağılımı şöyle:



AK Parti: Yüzde 34,3

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 15,6

HDP: Yüzde 8,4

MHP: Yüzde 6,3

DEVA: Yüzde 2,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi: Yüzde 1,2

BTP: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 1

Saadet Partisi: Yüzde 0,9

HÜDA Par: Yüzde 0,8

Demokrat Parti: Yüzde 0,4

Memleket: 0,2

TDP: Yüzde 0,1

Diğer: Yüzde 0,4



Buna göre, ‘altılı masa’ yüzde 45,6, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 40,6 seviyesinde.



İTTİFAK ANKETİ

“Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcılar şöyle yanıt verdi



Cumhur ittifakı: Yüzde 40

Millet ittifakı: Yüzde 45

İki ittifaka da yakın hissetmiyorum: 14

Kararsız: 4



MUHALEFET SORUNLARI ÇÖZER Mİ?

Ankete katılanların büyük çoğunluğu ‘altılı masa’nın iktidara gelmesi durumunda sorunları çözebileceğine inanıyor.



“Muhalefet (altılı masa) seçimi kazanırsa sorunlar çözebilir mi” sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle:

Evet: Yüzde 33

Kısmen çözebilir: Yüzde 25

Hayır: Yüzde 34

Kararsız: Yüzde 8