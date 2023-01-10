  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 61 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı

61 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı

61 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
Güncelleme:

Gazeteci Fatih Portakal'ın Youtube kanalına konuk olan MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, 61 ilde gerçekleştirdikleri son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Fatih Portakal’ın YouTube kanalındaki yayına katılan MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, 61 ilde 5700 kişiyle Ocak ayında görüşülerek düzenlenen anketin verilerini paylaştı.

MAK Danışmanlık’ın anket sonuçlarına göre ‘Altılı Masa’, ‘Cumhur İttifakı’nın 5 puan önünde...

Kararsız/protesto oylar dağıtıldığında partilerin dağılımı şöyle:

AK Parti: Yüzde 34,3
CHP: Yüzde 25
İYİ Parti: Yüzde 15,6
HDP: Yüzde 8,4
MHP: Yüzde 6,3
DEVA: Yüzde 2,5
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
Gelecek Partisi: Yüzde 1,2
BTP: Yüzde 1,2
Zafer Partisi: Yüzde 1
Saadet Partisi: Yüzde 0,9
HÜDA Par: Yüzde 0,8
Demokrat Parti: Yüzde 0,4
Memleket: 0,2
TDP: Yüzde 0,1
Diğer: Yüzde 0,4

Buna göre, ‘altılı masa’ yüzde 45,6, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 40,6 seviyesinde.

İTTİFAK ANKETİ

“Hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz” sorusu yöneltilen katılımcılar şöyle yanıt verdi

Cumhur ittifakı: Yüzde 40
Millet ittifakı: Yüzde 45
İki ittifaka da yakın hissetmiyorum: 14
Kararsız: 4

MUHALEFET SORUNLARI ÇÖZER Mİ?

Ankete katılanların büyük çoğunluğu ‘altılı masa’nın iktidara gelmesi durumunda sorunları çözebileceğine inanıyor.

“Muhalefet (altılı masa) seçimi kazanırsa sorunlar çözebilir mi” sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle:

Evet: Yüzde 33
Kısmen çözebilir: Yüzde 25
Hayır: Yüzde 34
Kararsız: Yüzde 8

Etiketler mak danışmanlık anket seçim anketi anket sonuçları son anket son seçim anketi partilerin oy oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aralıksız kuvvetli yağışlar geldi! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
İstanbul'da yüzlerce taksici trafikte eylemdeydi
Dolar için yeni karar Resmi Gazete'de
Barış Atay 16 yaşında uğradığı işkenceyi anlattı
Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı
Erdoğan'dan Bakan Nebati'ye: ''Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol''
Berdan Mardini'den takipçisine olay yanıt: Sütyen ve jartiyer koydum
Engeli genç kızı çocuğunu istismar edip, öldürmüştü... Beraat etti!
Türkiye'nin yeni gururu DİHA havalandı
Uzman isimden olay yaratan gram altın tahmini