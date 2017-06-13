73 yaşındaki adam cinnet getirdi

Konya’da 73 yaşındaki yaşlı adam birlikteliği olduğu iddia edilen 36 yaşındaki kadını av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Avdanlık Sokak üzerine bulunan iki katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi bir süredir hapiste olan bir çocuk annesi Menekşe S. (36) birlikteliği olduğu 3 çocuk babası Ekrem G.’nin (73) evine gitti. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

"BANA YAMUK YAPTI"

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ekrem G. evinde bulunan av tüfeğiyle Menekşe S.’ye ateş etti. Ekrem G. ardından çocuğu Abdullah G.’yi arayarak, “Menekşe bana yamuk yaptı, onu öldürdüm. Şimdi de kendimi öldüreceğim” dediği öğrenildi. Ekrem G. ardından 155 polis imdat hattını arayarak Menekşe S.’yi öldürdüğünü ve kendini de öldüreceğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Menekşe S. ve Ekrem G.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Bunun üzerine gelen olay yerinde inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Aldıkları haber üzerine olay yerine gelen Menekşe S. ve Ekrem G.’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Çiftin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.