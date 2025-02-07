8 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
İHA
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