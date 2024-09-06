8 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklaması yaptı.
Açıklamaya "Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." notu düşüldü.
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