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  3. 12 Mayıs 2019 17:35

8 yaşındaki Elif'in üzerine süt tenceresi döküldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 8 yaşındaki Elif'in üzerine süt tenceresi döküldü. Üzerine kaynar süt dökülen Elif hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam ediyor.

8 yaşındaki Elif'in üzerine süt tenceresi döküldü
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Samsun'da üzerine sıcak süt tenceresi devrilen çocuk yanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın üzerinde tencerede kaynayan sütün taşması sonucu tencereyi eliyle sobanın üzerinden almak isteyen kadının eli yanınca tencere elinden düşüp 8 yaşındaki yeğeni Elif B.K 'nin üzerine devrildi. Üzerine kaynar süt dökülen küçük kız yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

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