9 kişinin katili üç Hizbullah tetikçisi daha serbest

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Hizbullah terör örgütünün askeri kanat yapılanmasında yer alan ve 9 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı tek kurşunlu infazları gerçekleştiren 3 zanlının daha AİHM kriterleri gerekçe gösterilerek serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

Hizbullah üyesi birçok tetikçinin yeniden yargılama talebi sonrası AİHM kriterleri gerekçe gösterilerek serbest bırakıldıkları ortaya çıkmıştı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Güneydoğu'da 1990 yılların başında adı tek kurşunlu Hizbullah infazlarıyla sıkça duyulan Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde 9 vatandaşın öldürülmesi, 3'ünün de yaralandığı suikastlarda tetikçilik yaptıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve bu cezaları Yargıtay tarafından oy birliğiyle onanarak kesinleşen Abdulcabbar K., Kasım A. ile Mizbah S.'ın da yeniden yargılama kapsamında dosyalarının ele alınarak tahliye edildikleri öğrenildi.

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