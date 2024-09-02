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ABD askerinin başına çuval geçirdiler: ''Türk milletine meydan okuyanlardan hesap soracağız''

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri İzmir Limanı'na demirleyen ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerinin kafasınaçuval geçirdi.

ABD’nin 'USS Wasp' adlı amfibi hücum gemisi İzmir Limanı'na demirledi. Daha önce Kıbrıs’ın güneyine demirleyen ve adada tepkilere neden olan gemi İzmir’de de tepkiyle karşılandı.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri geminin limana demirlemesini protesto etmeye hazırlanırken, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup ise Alsancak’ta gemide görevli olduğunu öne sürdükleri bir Amerikan askerine saldırdı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyen ve ABD askeri oldukları belirtilen etrafını sardığına dair görüntüler paylaşan grup, Amerikalı askerin başına çuval geçirdi. Grup tarafından “Yankee go home” sloganları atılırken, polis ekipleri olaya müdahale etti.

13 GÖZALTI

Polisin müdahalesi sonucu TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından Alsancak Karakolu'na götürüldü. Gözaltına alınanların avukatlarının da süreci takip etmek üzere Alsancak Karakolu'na geldiği belirtildi.

Etiketler TGB türkiye türkiye gençlik birliği izmir abd askeri abd askerinin kafasına çuval
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