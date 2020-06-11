ABD Büyükelçiliği'nden Metin Topuz tepkisi: Hayal kırıklığı içindeyiz

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay ceza verilmesinin ardından bir açıklama yaparak, "Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz" dedi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada Topuz hakkında görülen davada yetkililerin bütün duruşmaları izlediği kaydedilirken, 'derin hayal kırıklığı' vurgusu yapıldı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz.

"Sayın Topuz, yaklaşık 30 yıldır iki ülke yetkililerinin & vatandaşlarının takdirini kazanan önemli çalışmalar yapmıştır. Talimatlarımız doğrultusunda, Türkiye & ABD kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmiş; her iki ülkedeki insanların güvenliğine katkıda bulunmuştur.

"Sayın Topuz'un resmi görevlerine ilişkin iddialar, yerel çalışanlarımızın ABD hükümeti adına ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla yürüttükleri önemli çalışmaların kapsam ve mahiyetini çarpıtmaktadır."

ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz hakkında karar

Ne olmuştu?

ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri askıya alması krizine neden olan, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcı mütalaasında, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiş, Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından ise beraatini talep etmişti.

Metin Topuz'un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Binali Yıldırım, eski Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer almıştı.

İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğu öne sürülmüş ve casusluk suçlaması yöneltilmişti. Ayrıca 'kumpas' olarak nitelendirilen soruşturmaların koordine ve kontrolünü yaptığı iddia edilmişti.