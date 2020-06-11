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  3. 11 Haziran 2020 14:23

ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz hakkında karar

Firari savcı Zekeriya Öz ve FETÖ ile bağlantılı bazı polis müdürleriyle irtibatı olduğu öne sürülen ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Topuz'un tutukluluk hali devam edecek.

ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz hakkında karar
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 ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar çıktı. Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  görüldü. mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. Topuz, Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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