ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklar, Flake'in çağrılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

ABD'den CHP'nin dünkü Maltepe mitingine gidilmemesi yönünde kendi vatandaşlarına çağrı gelmişti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada "Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının" denmişti. Bunun üzerine ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı.

Diplomatik kaynaklar, Flake'in çağrılmasıyla ilgili "Sanki önemli bir problem varmış gibi yansıtılması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.