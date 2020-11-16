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  3. 16 Kasım 2020 08:16

Abdülhamid’in torunu hem Atatürk'ü hem de sevenlerini hedef aldı

İkinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıldönümünde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde saygı duruşunda bulunanları ve Atatürk’ü hedef aldı.

Abdülhamid’in torunu hem Atatürk'ü hem de sevenlerini hedef aldı
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Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi ve Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Twitter’da şunları yazdı:

“Bizler kula kulluk eden nesiller değiliz, Bizler OSMANLI Torunuyuz, Bizler sadece Allah'ın Huzurunda eğiliriz. Kimisi Siren Huzurda Birilerini Saygı ile anar, Kimisi de Ecdadımızı ve geçmişimizi Dualarla Muhabbetle anar...”

İşte o mesaj:

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