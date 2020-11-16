Abdülhamid’in torunu hem Atatürk'ü hem de sevenlerini hedef aldı

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Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi ve Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı.
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Twitter’da şunları yazdı:
“Bizler kula kulluk eden nesiller değiliz, Bizler OSMANLI Torunuyuz, Bizler sadece Allah'ın Huzurunda eğiliriz. Kimisi Siren Huzurda Birilerini Saygı ile anar, Kimisi de Ecdadımızı ve geçmişimizi Dualarla Muhabbetle anar...”
İşte o mesaj:
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