Abdülhamid’in torunu hem Atatürk'ü hem de sevenlerini hedef aldı

Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi ve Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Twitter’da şunları yazdı:

“Bizler kula kulluk eden nesiller değiliz, Bizler OSMANLI Torunuyuz, Bizler sadece Allah'ın Huzurunda eğiliriz. Kimisi Siren Huzurda Birilerini Saygı ile anar, Kimisi de Ecdadımızı ve geçmişimizi Dualarla Muhabbetle anar...”

İşte o mesaj: