Abdullah Gül geri döndü: ''Türk milliyetçiliğine yapılmış en büyük hizmet''

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı "TBMM'ye gelsin, DEM Parti grup toplantısında konuşsun" ve "umut hakkı" çağrılarını "olağanüstü bir adım" diyerek değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan yeni süreci değerlendirdi. Karar Gazetesi'ne konuşan Abdullah Gül, Bahçeli'nin açıklamalarını "olağanüstü bir adım" olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konumu gereği daha temkinli hareket etmesinin de doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’de kimilerinin ‘Kürt meselesi’, kimilerinin ‘terör meselesi’ olarak adlandırdığı bu konu, ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Ben de Cumhurbaşkanlığı dönemimde ve daha önceki pozisyonlarımda meselenin mutlaka Türkiye’nin kendi inisiyatifiyle gündemden düşmesi gerektiğini savundum. Bu bakış açısına sahip biri olarak, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını ‘olağanüstü bir adım’ olarak değerlendiriyorum.

Bu adım Türk milliyetçiliğine yapılmış en büyük hizmet. Türk milliyetçiliğini geniş bir perspektiften ele aldığınızda, Türkiye’nin güçlü bir ülke haline gelmesi, sorunlarından arınarak tüm enerjisini halkının mutluluğu ve refahına odaklaması, uluslararası arenada seçkin ve çevresine ilham veren bir toplum olarak yer alması anlamını taşır. Türkiye’nin artık tüm enerjisini halkının mutluluğuna vermesi gerektiğine inanıyorum.

Bu tür sorunlarda, en zıt görüşlere sahip kesimlerin diyalog ve anlayış geliştirmesi, çözüm için bir gerekliliktir. Aksi halde, kutuplaşma devam eder ve her taraf, kendi bakış açısına göre meseleyi konsolide etmeye çalışır. Bu bağlamda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçmişte bu konuda en keskin duruşa sahip taraf olduğunu göz önünde bulundurursak, Sayın Bahçeli’nin bu adımı son derece önemli bir gelişmedir.

Gelinen aşamada geçmişteki bazı tutumların artık geride bırakılması gerekiyor. Bu süreçte, hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın desteğini samimi bir şekilde gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bazı kesimler, Cumhurbaşkanı’nı daha aktif bir rol üstlenirken görmek isteyebilir. Ancak, Cumhurbaşkanı’nın konumu gereği daha temkinli hareket etmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum."

Karar Gazetesi