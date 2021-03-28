Abdurrahman Dilipak'tan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

Abdurrahman Dilipak, AK Partili Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığı görüntülerle ilgili açıklamada bulundu.

Abdurrahman Dilipak, AK Partili Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığına yönelik haberlerin ardından hayli sert ifadelerle paylaşımda bulundu.

Yeni Akit yazarı Dilipak, sosyal medya hesabından bu konuda görüşlerini açıklarken "Onu kurtarmaya çalışacaklar mafia ve yolsuzluk çetelerinin suç ortağıdır." dedi.

Abdurrahman Dilipak, AK Parti'nin bu konuda inisiyatif üstlenmesi gerektiğini belirterek "Susmak çözüm değildir. Konu siyasi polemik konusu değil, hukuk ve daha önemlisi gençliğin geleceğidir." dedi.

Dilipak paylaşımında "Hamza Kürşat Ayvatoğlu davasının bir lince dönüşmesi ya da karartılmasına karşı AK Partililer ve AK Parti gençlik insiyatif üstlenmelidir. Susmak çözüm değildir. Konu siyasi polemik konusu değil, hukuk ve daha önemlisi gençliğin geleceğidir." ifadelerini kullandı.

KURTARMAYA ÇALIŞANLAR SUÇ ORTAĞIDIR

Abdurrahman Dilipak, "Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nu kurtarmak, ilişkiler ağını görmezden gelmek, çok daha büyük felaketlere sebeb olacaktır." derken, onu kurtarmaya çalışacak olanları da mafya ve yolsuzluk çetelerinin suç ortağı olduğunu söyledi.

Dilipak paylaşımında şunları yazdı: "Hamza Kürşat Ayvatoğlu olayının üstünü örterseniz, kendi çocuklarınızı felakete götüren yolları da görmezden gelmiş olursunuz. Gün gelir o canavar sizi de vurur. Paranın izini sürün ilişkiler ağını çözersiniz. O izi sürerseniz,o yol sizi Şeytanın inine götürür. O yer yakınızda.

Kimse bu olayın üstünü örtmeye olayı karartmaya kalkmasın. Gencin adı Hamza Kürşat Ayvatoğlu. Bu genç Hamza ve Kürşad adı taşıyor. Bu genci kim nasıl bu hale getirdi. Nereden geldi belli, nasıl farkedilmedi. Ailesi arkadaşları araştırmalı."

İşte Abdurrahman Dilipak'ın o paylaşımları: