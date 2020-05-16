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  3. 16 Mayıs 2020 09:54

Açıköğretim sınavlarını nasıl yapılacağı belli oldu

Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim - öğretimi sürdüren Açıköğretim fakültelerinin sınavlarının nasıl yapılacağı üniversitenin sosyal medya hesabından açıklandı.

Açıköğretim sınavlarını nasıl yapılacağı belli oldu
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi. 

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.

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