  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adalet Bakanı Tunç duyurdu: İslami değerlere hakaret eden şahıs tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: İslami değerlere hakaret eden şahıs tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: İslami değerlere hakaret eden şahıs tutuklandı
Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç, Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli Z.K.'nın 'Halki kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme' suçundan tutuklandığını duyurdu.

"MİLLETİMİZ ARASINDA NİFAK ÇIKARMAK İSTEYENLERE MÜDAADE EDİLMEYECEK"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, "Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Etiketler Adalet Bakanı Tunç hakaret islam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa'da büyük yangın... 4 fabrikaya sıçradı, evler boşaltıldı Bursa'da büyük yangın... 4 fabrikaya sıçradı, evler boşaltıldı Prof. Dr. Ercan'dan Çanakkale'deki 2'nci depremin ardından dikkat çeken açıklama Prof. Dr. Ercan'dan Çanakkale'deki 2'nci depremin ardından dikkat çeken açıklama Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Türkiye'nin cennetiydi, masmavi su görünmez oldu Türkiye'nin cennetiydi, masmavi su görünmez oldu Hurda toplarken buldu, karakola götürdü, suçlu ilan edildi Hurda toplarken buldu, karakola götürdü, suçlu ilan edildi Hobi olarak başlamışlardı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar Hobi olarak başlamışlardı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı Nilsu Berfin Aktaş da Bodrum'a gidip Bodrum'un pahalılığına savaş açtı Nilsu Berfin Aktaş da Bodrum'a gidip Bodrum'un pahalılığına savaş açtı Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı "Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı "Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı Dünyayı gezen Rus motosikletli YouTuber, Türkiye'de öldü Dünyayı gezen Rus motosikletli YouTuber, Türkiye'de öldü Türkiye'nin deprem haritası baştan çiziliyor: Yeni bir fay bulundu Türkiye'nin deprem haritası baştan çiziliyor: Yeni bir fay bulundu Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomide pembe tablolar çizenlere özel ders verdi Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomide pembe tablolar çizenlere özel ders verdi Survivor yarışmacıları koruma altındaki kuşu yedi Survivor yarışmacıları koruma altındaki kuşu yedi Eşini bağlayıp işkence etmişti: İfadesi kan dondurdu Eşini bağlayıp işkence etmişti: İfadesi kan dondurdu Sinan Ateş davasında görevli 15 polis hakkında suç duyurusu Sinan Ateş davasında görevli 15 polis hakkında suç duyurusu Kebapçıda toplu tecavüz dehşeti Kebapçıda toplu tecavüz dehşeti Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu