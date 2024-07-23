Adalet Bakanı Tunç duyurdu: İslami değerlere hakaret eden şahıs tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç, Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli Z.K.'nın 'Halki kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme' suçundan tutuklandığını duyurdu.

"MİLLETİMİZ ARASINDA NİFAK ÇIKARMAK İSTEYENLERE MÜDAADE EDİLMEYECEK"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, "Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.