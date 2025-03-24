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Adile Naşit ve Kemal Sunal hakkındaki mide bulandıran skandal sözler cezasız kaldı

Adile Naşit ve Kemal Sunal hakkındaki mide bulandıran skandal sözler cezasız kaldı
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Sosyal medyada kendisini ''hoca'' olarak tanıtan ve Adile Naşit ve Kemal Sunal hakkındaki çirkin ifadeleriyle tepki çeken E.S.K. adlı sözde hoca ceza almadı.

Sosyal medyada "hoca" olarak bilinen E.S.K.'nın, Adile Naşit'in mezarından çığlık geldiğini, Kemal Sunal’ın ise mason olduğunu öne süren sözleri büyük tepki topladı.

Sosyal medyada paylaştığı videoda, Adile Naşit'in mezarının açıldığını iddia eden K. "Mezarı bir açıyorlar nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar." demişti.

Adile Naşit’in yeğeni Necip Naşit Özcan, bu çirkin ifadeler sonrasında avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. “Kişinin hatırasına hakaret” suçlamasıyla yapılan şikayette, E.S.K. hakkında bir an önce soruşturma başlatılarak dava açılması talep edilmişti.

Cezası belli oldu

Ekol TV’den Elyesa Karatepe’nin özel haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu inceleyerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Savcılık, E.S.K.’nın sözlerinin hukuki anlamda suç unsuru taşımadığını belirtti. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, hakaret suçunun ancak birinci ve ikinci derece akrabalar tarafından şikayet edilebileceği ve bu durumda da belirli şartların sağlanması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, açıklamaların hukuki olarak hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilerek dosyanın kapatılmasına hükmedildi. Kararda, “Şüpheli hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” ifadesine yer verildi.

 Mide bulandıran skandal ifadeler

Videoda bir müftünün her gün mezarlıktan bir ses ve çığlık duyduğunu öne süren E.S.K. şunları söylüyor:

"Koşuyor mezarlığa çığlık yok. Ertesi gün bir daha alıyor, gece vakti yine gidiyor çığlığa bakıyor. Yine bir şey yok. Ertesi gün bir daha artık dayanamıyor, 'ben bekleyeceğim burada, hangi mezarlıktan bu çığlık geliyor bakacağız' diyor. En son bir gidiyor, bir bakıyor ki Adile Naşit'in mezarı. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler."

Adile Naşit'ten sonra Kemal Sunal'ı da hedef alarak "Mason" diyen K., "Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal'ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit'i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler sözde hoca hakaret kemal sunal adile naşit cezası belli oldu
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