Adile Naşit ve Kemal Sunal için skandal sözler

Sosyal medyada kendisini ''hoca'' olarak tanıtan bir şahıs, Adile Naşit ve Kemal Sunal'ı hedef aldı. Sanatçıların yakınları, tepki toplayan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Sosyal medyada "hoca" olarak bilinen E.S.K.'nın, Adile Naşit'in mezarından çığlık geldiğini, Kemal Sunal’ın ise mason olduğunu öne süren sözleri büyük tepki topladı.

"BACAĞI ENSESİNDEN SOKMUŞLAR"

Sosyal medyada paylaştığı videoda, Adile Naşit'in mezarının açıldığını iddia eden K. "Mezarı bir açıyorlar nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar." ifadelerine yer verdi.

"HER GÜN MEZARLIKTAN ÇIĞLIK DUYUYOR"

Videoda bir müftünün her gün mezarlıktan bir ses ve çığlık duyduğunu öne süren E.S.K. şunları söylüyor:

"Koşuyor mezarlığa çığlık yok. Ertesi gün bir daha alıyor, gece vakti yine gidiyor çığlığa bakıyor. Yine bir şey yok. Ertesi gün bir daha artık dayanamıyor, 'ben bekleyeceğim burada, hangi mezarlıktan bu çığlık geliyor bakacağız' diyor. En son bir gidiyor, bir bakıyor ki Adile Naşit'in mezarı. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler."

KEMAL SUNAL'A "MASON" DEDİ

Adile Naşit'ten sonra Kemal Sunal'ı da hedef alarak "Mason" diyen K., "Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal'ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit'i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni." ifadelerini kullandı.

AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal ve Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan'ın, E.S.K. hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtiliyor.