Adıyaman'da 70 bin kişilik konteyner inşa ediliyor

Deprem felaketinin vurduğu 11 ilden biri olan kentte asfaltlama, elektrik ve su tesisatı gibi altyapı çalışmaların tamamlandığı yerleşkelerde konteyner dizilimleri başladı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tek yürek oldu. 11 ilde etkili olan afetin üzerinden 20 gün geçti.

44 binden fazla can kaybına yol açan felaketten sonra evsiz kalan milyonlarca insan için geçici çadır ve konteyner kentler kurulmaya başlandı.

Yaraların sarılması için sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da konteyner kurulumu hızlandırıldı.

20 noktada 15 bin konteyner yapılıyor

18'i il merkezinde 2'si de ilçelerde yer alacak konteyner kentlerin pek çoğunda yer hazırlığı, ara yollar, asfaltlama, elektrik ve su tesisatı gibi altyapı çalışmaların tamamlandı.

Yerleşkelerde, konteyner dizilimleri başladı.

İl genelinde 20 noktada 15 bin konteynerin yer alacağı konteyner kentlerde yaklaşık 70 bin afetzedenin barınma ihtiyacının giderilmesi öngörülüyor.

"Yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Altınşehir Mahallesi'nde kurulan konteyner kentin koordinatörü inşaat mühendisi Murat İşçi, çalışmalarının hızlandığını belirterek şöyle konuştu:

Konteynerlerimizi artık yerleştirmeye başladık. Burada yaklaşık 8 bin 500, 9 bin kişilik bir konteyner kent kuruyoruz. Arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz, makinelerimizi artırdık. Artık hızımızı da artırdığımız için her geçen gün 100-150 konteyneri yerine koyacak şekilde bir hıza ulaştık.



"Önümüzdeki hafta itibarıyla konteynerleri yerleştirmeye başlayacağız"

Adıyaman-Kahta kara yolu yakınlarında yapılan konteyner kentin koordinatörü inşaat mühendisi Muhammed Solmaz da çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Burada 2 bin 84 konteyner planlamamız var. Şu an altyapı, kanalizasyon, elektrik işlerini yapıyoruz. Önümüzdeki hafta itibarıyla inşallah konteynerleri yerleştirmeye başlayacağız. Bitirdiğimizde 2 bin 84 konteyner yer alacak. 8-10 bin kişiye ev sahipliği yapacak.